Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что основным выгодоприобретателем от конфликта на Ближнем Востоке может оказаться Россия. Своими соображениями он поделился в социальной сети X. Туск обратил внимание на прямую связь между военным конфликтом в регионе и экономическими последствиями.

«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти. Кто здесь настоящий победитель?» — написал он.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя это заявление, указал, что реальные потери в сложившейся ситуации несут сами государства Евросоюза. По его словам, именно отказ от российских энергоресурсов и введённые Брюсселем ограничения привели к росту издержек для промышленности и населения ЕС.

Ранее отставной подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон не достигнет поставленных задач в Иране. По его словам, Тегеран понёс ощутимый ущерб, но продолжает атаки на важные американские цели. Аналитик считает, что США не смогут сломить Иран военным путём из-за размеров страны и численности её населения. Шансы на победу, по его оценке, крайне малы.