Назван доход семьи, дающий право на получение пособия в 2026 году

Единое пособие в России будут получать семьи с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10 процентов превышает уровень прожиточного минимума в регионе. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявила заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.

«Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10 процентов)», — пояснила эксперт.

По словам Карцевой, благодаря нововведению количество многодетных семей, имеющих право на получение пособия, может вырасти почти в полтора раза — с 20 до почти 30 процентов от общего числа.

Ранее россиянам рассказали, кому ждать индексации пенсии с 1 апреля. Повышение затронет около 4,3 миллиона получателей. Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа, в том числе детям с инвалидностью, детям, оба родителя которых неизвестны, и взрослым инвалидам с детства. К государственному обеспечению относятся участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, пострадавшие от радиационных катастроф и члены их семей, а также работники лётно-испытательного состава.