В столице Кувейта зафиксировано возгорание высотного здания, где размещается служба социального обеспечения. Причиной происшествия, по данным Press TV, стал нанесённый удар.

В Эль-Кувейте полыхает небоскрёб службы соцобеспечения после удара. Видео © X / Lucas Sanders

На кадрах, распространённых в соцсетях, видно, что пожар бушует в основном на верхних этажах. Телеканал пока не сообщает других подробностей произошедшего.

«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — говорится в публикации Press TV.

Ранее целью ударов иранских беспилотников стали топливные резервуары в международном аэропорту Кувейта. По данным кувейтской армии, удар пришёлся по объектам гражданской инфраструктуры. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники направили именно на топливные резервуары. Информации о разрушениях или пострадавших на момент публикации не приводилось.