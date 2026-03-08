Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 03:35

В Эль-Кувейте полыхает небоскрёб службы соцобеспечения после удара

Обложка © X / Lucas Sanders

В столице Кувейта зафиксировано возгорание высотного здания, где размещается служба социального обеспечения. Причиной происшествия, по данным Press TV, стал нанесённый удар.

В Эль-Кувейте полыхает небоскрёб службы соцобеспечения после удара. Видео © X / Lucas Sanders

На кадрах, распространённых в соцсетях, видно, что пожар бушует в основном на верхних этажах. Телеканал пока не сообщает других подробностей произошедшего.

«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — говорится в публикации Press TV.

Ранее целью ударов иранских беспилотников стали топливные резервуары в международном аэропорту Кувейта. По данным кувейтской армии, удар пришёлся по объектам гражданской инфраструктуры. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники направили именно на топливные резервуары. Информации о разрушениях или пострадавших на момент публикации не приводилось.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
