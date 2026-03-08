Владимир Путин
Регион
8 марта, 02:00

Целью ударов иранских БПЛА в аэропорту Кувейта стали резервуары с топливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

Целью ударов иранских беспилотников стали топливные резервуары в международном аэропорту Кувейта. Об этом сообщила армия эмирата. В соцсетях делятся кадрами пожара в аэропорту.

Иранские дроны ударили по топливным резервуарам аэропорта Кувейта. Видео © X / Adi Baz

«В международном аэропорту Кувейта произошёл крупный пожар после того, как иранские беспилотники нанесли удар по резервуарам для хранения топлива на территории аэродрома», пишут в соцсетях.

Военные заявили, что целью атаки стали ёмкости с топливом, расположенные на территории аэропорта. По данным кувейтской армии, удар пришёлся по объектам гражданской инфраструктуры. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники направили именно на топливные резервуары.

Информации о разрушениях или пострадавших на момент публикации не приводится.

Ранее израильские военные впервые нанесли удар по нефтяным объектам в районе Тегерана. Отмечается, что под удар попали объекты нефтяной инфраструктуры, расположенные рядом с Тегераном. Подробности операции и сведения о возможных повреждениях объектов не приводятся.

