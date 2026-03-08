Подпольщик Лебедев заявил об ударе по терминалу в Одессе с военными грузами

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по контейнерному терминалу в порту Одессы. По его информации, объект использовался для разгрузки военных грузов.

Как рассказал Лебедев в своём Telegram-канале, на протяжении двух дней, предшествовавших атаке, в терминале активно разгружали военное оборудование и боеприпасы. В этих операциях, по данным подпольщика, принимали участие иностранные военнослужащие.

«Предварительно в момент удара в терминале находилось около 30 ракет. Также удар нанесён по небольшой части пограничников в порту, в которой в тот момент находилось до 10 иностранных военных и около 15 военных ВСУ», — сообщил Лебедев.

Южная группировка войск поразила десятки объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки. С помощью войск беспилотных систем уничтожены 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника. Также поражены 15 антенн связи и управления БПЛА и два наземных робототехнических комплекса.