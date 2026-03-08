Выступая на саммите «Щит Америки», глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты слишком долго концентрировали внимание на удалённых границах и государствах.

«Слишком долго взгляд нашей страны был направлен только на границы в отдалённых местах, а не на нашу собственную границу», — заявил он.

По данным The Guardian, Хегсет дал понять о грядущем изменении внешнеполитического курса США. Вашингтон намерен сосредоточить внимание на ситуации в Западном полушарии.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что основным выгодоприобретателем от конфликта на Ближнем Востоке может оказаться Россия. Он обратил внимание на прямую связь между военным конфликтом в регионе и экономическими последствиями. В свою очередь, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя это заявление, указал, что реальные потери в сложившейся ситуации несут сами государства Евросоюза. По его словам, именно отказ от российских энергоресурсов и введённые Брюсселем ограничения привели к росту издержек для промышленности и населения ЕС.