Регион
8 марта, 05:31

Дмитриев: Экономика Германии находится в свободном падении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Отказ Германии от российских энергоносителей обрушит её промышленность ещё сильнее. Об этом у себя в соцсети Х заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, приложив график немецкого федерального банка.

«Немецкое промышленное производство находится в свободном падении из-за прекращения использования российских энергоносителей. Это очень скоро станет намного хуже», — написал Дмитриев.

На прикреплённом графике видно, что промышленный выпуск в ФРГ неуклонно снижался с 1993 по 2025 год. По мнению спецпредставителя президента РФ, ситуация будет только ухудшаться.

Мерц пригрозил Трампу провалом любой сделки по Украине без ЕС
Мерц пригрозил Трампу провалом любой сделки по Украине без ЕС

Это является следствием яростной поддержки Украины, ведь Берлин остаётся одним из главным спонсоров Киева. Ранее Life.ru рассказывал, что немецкие земли остались незащищены от воздушного нападения, поскольку все средства противовоздушной обороны ФРГ отдала.

