Жители ЦАР отметили 8 Марта в «Русском Доме» под хиты Михайлова и Киркорова

Центральноафриканская Республика по-русски отметила Международный Женский день. Мероприятие прошло в «Русском доме». Мужская часть коллектива студентов поздравила девушек праздничным концертом. Life.ru делится кадрами.

8 Марта в ЦАР. Видео © Life.ru

Молодые люди на русском языке спели со сцены хиты Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова, а также песни из советской классики. А под знаменитое «Всё для тебя: рассветы и тумана. Всё для тебя: моря и океаны..» зал встал, и девушки расстрогано подпевали и смахивали слезинки. Также были поставлены сценки по мотивам русских народных сказок и несколько юмористических номеров с отсылкой к современным реалиям.

В «Русском Доме» в ЦАР работают языковые курсы для местного населения, а такце кружки кройки и шитья. Все пришедшие на праздник дамы получили в подарок пань — отрез нарядной ткани. Жительницы республики признались, что очень полюбили рукоделие в стенах «Русского дома», открыв для себя новые грани привычной домашней работы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиянок с Международным женским днём. В видеопоздравлении он отметил роль женщин в семье и обществе, подчеркнув их вклад в воспитание детей и поддержку близких.