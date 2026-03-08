Иран ударил по американской вертолётной базе в Кувейте

Американская вертолётная база в районе Аль-Адири в Кувейте подверглась атаке с воздуха со стороны иранской армии. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), цитату приводит гостелерадио страны.

«Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесён удар по вертолётной базе американских террористов в Аль-Адири», — сказано в тексте.

По данным КСИР, повреждения получили центр подготовки и ремонта вертолётов базы, а также командный пункт и резервуары с топливом.

Ранее издание Axios написало, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа для захвата ядерных запасов Ирана. По данным источников портала, Вашингтон и Иерусалим рассматривают возможность взять под контроль высокообогащённый уран на более позднем этапе войны. Пока неясно, будет ли миссия американской, израильской или совместной.