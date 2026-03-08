В РПЦ рассказали, можно ли поздравлять женщин с 8 Марта и ходить в театр в Великий пост

В РПЦ признали, что отношение к 8 Марта среди верующих бывает разное: кто-то с удовольствием его отмечает, а кто-то принципиально не приемлет. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда в беседе с РИА «Новости».

«Много копий было сломано об отношении к 8 Марта, на мой взгляд, и немало напрасно. Отношение к этому дню у разных людей очень разное», — отметил он.

По его словам, он знаком с нецерковными женщинами, которые не считают 8 Марта праздником и не любят, когда их поздравляют по такому случаю. При этом в Церкви тоже существуют те, кому принципиально не нравится эта дата в календаре, но хватает и тех, кто относится к Женскому дню нормально.

Сам он предлагает простой принцип: если женщине будет приятно — почему не поздравить? Если она удивится или расстроится — не стоит.

Отдельно представитель РПЦ высказался о походах в театр в Великий пост, на который в этом году выпадает 8 Марта.

«Если самым страшным грехом человека за пост будет то, что он, допустим, свою жену пригласит в этот день в театр на какую-то комедийную постановку, ну, дай Бог, чтобы это оказалось самым греховным его поступком», — добавил Легойда, подчеркнув, что это только его личное мнение.

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, Пасха — 12 апреля.

А депутат Госдумы Виталий Милонов призвал дарить всем женщинам на 8 Марта беременность. По его словам, такой подарок станет для вашей дамы сердца самым незабываемым впечатлением. На втором месте в его топе — копия контракта на участие в спецоперации на Украине.