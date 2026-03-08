Война Ирана и США: Тегеран сжигает Хайфу и грозит Баку, Эмираты готовы к бою, Вашингтон просит помощи у Москвы, 8 марта Оглавление Вашингтон готовится захватить иранский уран США просят Россию не передавать разведданные Ирану Иран сжигает запасы нефти Израиля Эмираты выходят на тропу войны США не будут втягивать курдов в кампанию против Ирана Тегеран требует выгнать всех сионистов из Азербайджана США подсчитывают потери от ударов Ирана и просят Россию не передавать разведданные, Тегеран всё-таки выберет нового верховного лидера, Баку выдвинут ультиматум, Дубай готов воевать — дайджест Life.ru. 8 марта, 09:36 США готовят наземную операцию в Иране, Тегеран обратился к Баку. Обложка © Chat GPT

Вашингтон готовится захватить иранский уран

Президент США Дональд Трамп допустил, что в Иран могут отправиться американские военные, чтобы захватить обогащённый уран. Также он утверждает о полном уничтожении авиации Исламской Республики и поражении 44 кораблей.

— Мы уничтожили их ВВС, каждый самолёт, — заявил президент журналистам.

Кроме того, Трамп предположил, что территориальные границы Ирана могут измениться после военной кампании. В то же время Washington Post пишет, что Пентагон, вероятно, ведёт подготовку к наземной операции.

82-я воздушно-десантная дивизия США внезапно отменяет учения. Элитное подразделение американской армии специализируется на наземных операциях и может развернуть несколько тысяч солдат за короткое время.

В свою очередь разведка Штатов не видит перспективы в сухопутной кампании. За неделю до начала операции против Ирана спецслужбы представили доклад руководству США, в котором говорилось, что наземное вторжение вряд ли приведёт к свержению военной и духовной элиты Исламской Республики.

Израиль ударил по нефтеперерабатывающему заводу на окраине Тегерана. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Израильская авиация ударила по нефтяным объектам в Тегеране. Это первый случай с начала военной кампании против Исламской Республики, когда еврейское государство атаковало топливно-энергетический комплекс, пишет Times of Israel.

США просят Россию не передавать разведданные Ирану

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Штаты обращались с просьбой к России не передавать Тегерану разведывательные данные для ударов по американским объектам и войскам, его слова передаёт агентство CGTN.

— Я передал Москве послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы на Ближнем Востоке, — сообщил Стивен Уиткофф.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия передаёт Ирану информацию об объектах США в регионе. Дональд Трамп заявил, что у него нет таких данных.

Иран сжигает запасы нефти Израиля

Мира на Ближнем Востоке не будет, пока в регионе остаются военные базы США, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галифаб.

— Пока американские базы существуют в регионе Ближнего Востока, мир не наступит. Все государственные деятели и народ Ирана едины в этом мнении, — написал Галифаб в соцсетях.

В ближайшее время в Иране состоится заседание Совета экспертов, на котором выберут нового верховного лидера страны.

— Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера и преемника мученика-имама, — отметил член совета аятолл Хосейн Мозаффари.

«Железный купол» сбивает ракеты и БПЛА вблизи города Кирьят-Шмона. Видео © Telegram / SHOT

Он подчеркнул, что, несмотря на циркулирующие слухи, Совет экспертов не проводил никаких собраний, и призвал жителей Ирана не распространять ложную информацию об избрании нового лидера республики.

Вооружённые силы Ирана нанесли ракетный удар по израильской Хайфе. Целью в городе стал нефтеперерабатывающий завод, сообщили в Корпусе стражей исламской революции. В Бахрейне под иранскую атаку попал порт Салман. На месте инцидента вспыхнул пожар, сообщило МВД королевства.

200 человек ранеными и убитыми потеряла армия США из-за иранских ударов по базе «Аль-Дафра», сообщило командование ВС Ирана. 5-й флот ВМС США на Ближнем Востоке за сутки лишился не менее 21 человека убитыми.

Эмираты выходят на тропу войны

ВС ОАЭ могут вступить в войну. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян впервые прокомментировал атаки по монархии. Во время визита в госпиталь, где лечатся пострадавшие от иранских атак, он заявил, что его государство находится в состоянии войны.

— ОАЭ привлекательны, ОАЭ прекрасны, ОАЭ — образец для подражания. Но я говорю противникам: «Не обманывайтесь внешностью ОАЭ», — сказал шейх.

Он подчеркнул, что Эмираты защитят всех жителей страны, полностью выполнив долг перед гражданами.

США не будут втягивать курдов в кампанию против Ирана

С начала конфликта Израиля и США против Ирана в СМИ циркулировала информация о том, что Вашингтон планирует привлечь к операции против Исламской Республики курдские группировки.

В том числе появлялись сообщения о том, что подразделения курдов в Ираке атаковали приграничные с Ираном регионы. Однако позже вся эта информация оказалась опровергнутой, а Трамп заявил, что Белый дом не будет привлекать к боевым действиям курдские подразделения.

Тегеран требует выгнать всех сионистов из Азербайджана

Власти Азербайджана должны выгнать из страны все сионистские организации. Также Баку следует избавиться от всех их активов в государстве, иначе всё это будет целями для иранских атак, заявил штаб ВС Ирана, передаёт агентство Mehr.

— Мы заявляем соседнему государству — Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана, — потребовал представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

Авторы Артём Артёмов