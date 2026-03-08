Лукашенко «по-братски» поделился с журналистами бургером в бывшем McDonald’s

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в один из ресторанов сети «Мак.Бай» (бывший McDonald’s) в Минске. Заведение расположено на первом этаже Первого национального торгового дома и рассчитано на 139 мест. Там внедрены киоски самообслуживания, цифровые меню-борды, детская игровая зона и раздельные зоны приема и выдачи заказов. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 3».

«Бургером первый поделился с журналистами. Порезал поровну, по-братски», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко говорил, что ему было бы интересно посетить эту сеть. В августе 2025 года он пообещал зайти в «Мак.Бай» при одном условии — если его угостят блюдом, полностью сделанным из белорусских продуктов. Тогда же президент признался, что ни разу не пробовал то, что предлагается в меню.

«Мак.Бай» — белорусская сеть быстрого питания, созданная на базе McDonald’s после его закрытия в республике.

