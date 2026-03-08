Лавров призвал прямо сейчас созвать «пятёрку» Совбеза ООН по требованию Путина

Инициатива президента России Владимира Путина о созыве саммита «пятёрки» Совета Безопасности ООН должна быть реализована, так как сейчас происходит мировая турбулентность, а США перестали оглядываться на закон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту ИС «Вести Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Президент России Владимир Путин достаточно уже давно, до ковида ещё, предложил собрать саммит Совета Безопасности ООН, постоянных членов. Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать», — отметил Лавров.

Ранее Лавров также заявил, что страны Запада, развязывая конфликт против России руками киевского режима, преследовали цель не только ослабить, но и полностью развалить нашу страну.