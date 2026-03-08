Владимир Путин
8 марта, 11:17

Как сохранить букет «живым» после 8 Марта — ТОП-3 способов, о которых вы не подозревали

Подаренные на 8 марта цветы простоят в сахарном растворе дольше всего

Обложка © Life.ru

Подаренный на 8 Марта букет простоит дольше, если добавить в воду специальную подкормку. Наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ провели эксперимент на тюльпанах, сравнив народные рецепты сохранения цветов и препараты из магазинов, на упаковке которых производитель уверяет в чудесном продлении жизни бутонов.

Цветы простоят дольше с подкормкой. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

На первом месте оказался сахар. В сладкой воде тюльпан, как и любой цветок, простоит гораздо дольше. При этом если периодически добавлять сладкий порошок, то срок увеличится. На второй позиции кризал — профессиональное средство, которое предлагают флористы. В нём цветы сохранятся на четыре с половиной дня.

Тройку лидеров замыкает обычная вода. Также можно приготовить смесь из отбеливателя, сахара и лимонной кислоты, эта добавка поможет бутону долго находиться в полураскрытом состоянии, а лепестки не опадут.

Ранее в РПЦ признали, что отношение к 8 Марта среди верующих бывает разное: кто-то с удовольствием его отмечает, а кто-то принципиально не приемлет. Сама Церковь праздник не запрещает.

