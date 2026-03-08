Российские военные в подавляющем большинстве случаев получают осколочные ранения. Как рассказала РИА «Новости» фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Суетолог, за год службы она не встретила ни одного огнестрельного ранения.

«Вообще ни одного пулевого ранения не встречала за второй контракт. В основном сейчас война идёт дронами по воздуху. Осколки разных размеров и минно-взрывные ранения», — поделилась военный медик.

По её словам, отличия лишь в тяжести ранений и форме осколков, а вот пулевых не было совсем, что говорит об отступлении украинских войск и их попытках накрыть ВС РФ либо дронами, либо артобстрелом.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах украинского ВПК, а также по местам подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия.