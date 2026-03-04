Владимир Путин
4 марта, 09:29

Смертоносный русский «квартет» разнёс склады и базы ВСУ в 149 районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах украинского ВПК, а также по местам подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах», — сказано в сводке МО от 4 марта.

Новости СВО. ВС РФ взяли Бобылевку, ВСУ отрезают у Гришина, Зеленский бросает Донбасс, переговоры по Украине сорваны из-за США и Ирана, 4 марта
Ранее Life.ru сообщил, что российские войска установили контроль над населёнными пунктами Резниковка и Дробышево в ДНР, а также над селом Круглое в Харьковской области. В Минобороны сообщили, что Круглое освободила группировка «Север», Дробышево — «Запад», а Резниковку — бойцы Южной группировки. А в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Их нашли в одном из домов рядом с железнодорожной станцией Куриловка.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
