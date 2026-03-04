Смертоносный русский «квартет» разнёс склады и базы ВСУ в 149 районах
Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах украинского ВПК, а также по местам подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах», — сказано в сводке МО от 4 марта.
Ранее Life.ru сообщил, что российские войска установили контроль над населёнными пунктами Резниковка и Дробышево в ДНР, а также над селом Круглое в Харьковской области. В Минобороны сообщили, что Круглое освободила группировка «Север», Дробышево — «Запад», а Резниковку — бойцы Южной группировки. А в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Их нашли в одном из домов рядом с железнодорожной станцией Куриловка.
