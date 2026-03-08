Корни украинского кризиса уходят в события 2014 года, когда западные страны поддержали государственный переворот в Киеве. Это, в свою очередь, повлекло за собой крымские события и ситуацию на юго-востоке, напомнил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом и на юго-востоке Украины, в целом Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось. Отсюда все пошло», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Запад сегодня пожинает то, что посеял.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал террористическую атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз», заявив, что такие действия усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках и создают проблемы в первую очередь для Европы. По словам лидера РФ, киевский режим, получая от Евросоюза помощь оружием и деньгами, в ответ создаёт для него одну проблему за другой, фактически «кусая руку, с которой клюёт».