Регион
8 марта, 11:31

FIS без объяснения причин отказала в допуске одной из лучших российских лыжниц

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российская лыжница Евгения Крупицкая рассказала, что международная федерация (FIS) отказала ей в возможности участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом спортсменка сообщила в эфире «Матч ТВ».

«Мне недавно пришёл отказ на нейтральный статус. Это было 3 марта. В FIS просрочили рассмотрение. Причину они не указали. Просто отказ», — уточнила Крупицкая.

Она добавила, что FIS просрочила с ответом, который должен быть дан в течение месяца, однако запрос лыжницы не был рассмотрен в установленный срок. Крупицкая даже пошутила, что подумала, что «отправила деньги мошенникам».

Ранее российский горнолыжник Алексей Бугаев высказался об атмосфере на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен, завоевавший бронзу, отметил, что выступать с национальным флагом намного приятнее. Он вспомнил турнир в Корее, где организаторы запрещали совмещать цвета триколора.

