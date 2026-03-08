Посольство России организовывает новые вывозные рейсы из Катара в Москву

Российские дипломаты обсуждают с авиакомпанией Qatar Airways возможность организации вывозного рейса из Дохи в Москву. Об этом посольство РФ в Катаре сообщило в своём Telegram-канале.

«Прорабатывается вопрос организации в самое ближайшее время рейса из Дохи в Москву. Просьба к пассажирам проверить свои контактные данные в личном кабинете авиакомпании и отслеживать оповещения на электронной почте», — уточнили в дипмиссии.

Дипломаты находятся на связи с представителями авиакомпании и обсуждают детали возможного перелёта для граждан РФ. Кроме того, российская сторона совместно с туристическими и транспортными компаниями, а также при взаимодействии с властями Катара, рассматривает альтернативные варианты возвращения россиян на родину.

Речь идёт в том числе о пассажирах круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, а также о туристах, прибывших в страну по путёвкам туроператора Kazunion. Для них прорабатывается возможность выезда из Катара через территорию Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию удалось вернуть около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а полностью завершить возвращение граждан планируется к 14 марта. Наибольшее число застрявших путешественников находилось в ОАЭ.