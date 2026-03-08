Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 12:17

Посольство России организовывает новые вывозные рейсы из Катара в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Osandi Yenulya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Osandi Yenulya

Российские дипломаты обсуждают с авиакомпанией Qatar Airways возможность организации вывозного рейса из Дохи в Москву. Об этом посольство РФ в Катаре сообщило в своём Telegram-канале.

«Прорабатывается вопрос организации в самое ближайшее время рейса из Дохи в Москву. Просьба к пассажирам проверить свои контактные данные в личном кабинете авиакомпании и отслеживать оповещения на электронной почте», — уточнили в дипмиссии.

Дипломаты находятся на связи с представителями авиакомпании и обсуждают детали возможного перелёта для граждан РФ. Кроме того, российская сторона совместно с туристическими и транспортными компаниями, а также при взаимодействии с властями Катара, рассматривает альтернативные варианты возвращения россиян на родину.

Речь идёт в том числе о пассажирах круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, а также о туристах, прибывших в страну по путёвкам туроператора Kazunion. Для них прорабатывается возможность выезда из Катара через территорию Саудовской Аравии.

Около 600 россиян застряли на Мальдивах из-за конфликта на Ближнем Востоке
Около 600 россиян застряли на Мальдивах из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию удалось вернуть около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а полностью завершить возвращение граждан планируется к 14 марта. Наибольшее число застрявших путешественников находилось в ОАЭ.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • катар
  • Авиаперелеты
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar