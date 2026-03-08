Песков: Путин сам решает, какие стихи читать на выступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин подбирает поэзию для своих публичных выступлений. Оказывается, глава государства сам решает, какие строки и когда прозвучат.

«Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает. Как правило, это инициатива самого президента. Он же читает стихи, помимо секретной информации», — отметил Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Путин нередко цитирует классиков. В октябре на «Валдае» он прочитал пушкинские строки про Бородино, а также не раз поздравлял женщин стихами на 8 Марта.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением по случаю Международного женского дня. Он назвал женщин образцом стойкости и лидерства. По его словам, они успешно совмещают карьеру, семью и множество других ролей.