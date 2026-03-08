Русский серб обнёс галерею и винный погреб в Майами на 4 млн за пару часов

35-летний серб Стефан Милованович, имеющий российское гражданство, устроил криминальный тур по Майами. За пару часов он обчистил художественную галерею и элитный ресторан, прихватив добычи на 4 миллиона рублей, сообщает SHOT.

Сначала под видом посетителя он изучил слепые зоны камер в Galeries Bartoux Miami, спрятал статуэтку под куртку и уехал на красном Jeep Wrangler. Ущерб — 3 миллиона рублей. Через час в ресторане Sexy Fish, пока ждал заказ, вскрыл винный погреб и вынес бутылку коллекционного Monopole La Tache 1996 года за 1,2 млн рублей, подменив её дешёвым вином из супермаркета. Ушёл, не притронувшись к еде, расплатился наличными.

Но уже на следующий день его задержали: сотрудники галереи заметили на записях, как из-под куртки торчит что-то похожее на статуэтку. В полиции Милованович предъявил российский паспорт, вину признал, но мотивы объяснить не смог. Сейчас он в изоляторе для особо опасных преступников, ему грозит до трёх лет тюрьмы.

