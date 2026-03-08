Владимир Путин
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что делает женщину реально счастливой

Наталья Эйсмонт. Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин/POOL

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт поделилась своим видением настоящего женского счастья – баланс между полётом души и бытом.

«Если бы мы знали на него точный ответ, во всём мире могла бы установиться гармония. Наверное, в нынешнее наше бешеное время настоящее счастье для женщины — найти баланс между полётом души и бытом»,сказала в эфире республиканского Женского радио.

По словам Эйсмонт, современная женщина достигает счастья, когда умеет сочетать личные интересы и работу с заботой о доме и близких. Она подчеркнула важность умения находить равновесие между внутренним миром и повседневными обязанностями.

Ранее, в преддверии Международного женского дня, президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил государственные награды женщинам, которыми особенно гордится страна. В завершение церемонии он подчеркнул, что женщины могут обратиться к нему, если с ними поступят несправедливо.

