Мороз до -18 ударит в Московском регионе в ночь на 9 марта

В Московском регионе ночь на 9 марта окажется по-зимнему холодной, температура упадёт до минус 18 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. А вот днём столбик термометра поднимется выше ноля, и ожидаются слабые осадки.

«На фоне облачности и небольшого снега столбики термометров в Москве могут показать 5 — 7 градусов ниже нуля, по области — от минус 2 до минус 7 градусов, на востоке Подмосковья — до минус 18 градусов», — говорится в тексте.

В Москве ожидается плюс 2 — 4 градуса днём 9 марта, а по области — плюс 1 — 6 градусов. На дорогах будет скользко, скорость ветра составит 5 — 10 м/с.

