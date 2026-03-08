Украинский военный с балкона 9-го этажа выпустил 90 пуль по двору многоэтажки

В Хмельницком задержали военнослужащего, который устроил стрельбу по двору многоэтажки прямо с балкона квартиры на девятом этаже. Об этом сообщает украинская полиция.

«Военнослужащий открыл стрельбу по двору многоэтажки с балкона квартиры на 9-м этаже, выпустив из автоматического оружия около 90 пуль», — говорится в сообщении.

Стрелка обезвредили в ходе спецоперации. Выяснилось, что он был пьян. Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Информации о пострадавших нет.

Ранее в подмосковном Воскресенске произошёл инцидент со стрельбой. Двое водителей не поделили парковочное место во дворе дома на улице Пионерской. Словесная перепалка переросла в стрельбу: один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.