В ОАЭ опровергли сообщения о первом ударе по Ирану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinnikava Viktoryia
ОАЭ опровергли свою причастность к удару по опреснительному заводу в Иране. Израильская армия также заявила, что не участвовала в атаке. Об этом сообщил изданию The Jerusalem Post чиновник высокого ранга из Эмиратов.
«ОАЭ не стали бы атаковать гражданскую цель, чтобы вступить в войну, но атаковали бы военный объект», — говорится в материале.
Представители Эмиратов и Израиля заявили о непричастности к нападению на завод в Иране. В то же время издание не даёт точного подтверждения, был ли вообще нанесён удар со стороны ОАЭ по территории Ирана.
Ранее израильские СМИ писали, что ОАЭ впервые после эскалации в регионе нанесли удар по Ирану, поразив опреснительную установку. Этот шаг там назвали сигналом для Тегерана о том, что ситуация может измениться при дальнейшем усилении атак Ирана на страны Персидского залива.
