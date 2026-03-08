ОАЭ впервые атаковали Иран
ОАЭ впервые после эскалации в регионе нанесли удар по Ирану, атаковав опреснительную установку. Об этом сообщил израильский портал Ynet.
По версии авторов, этот шаг носит скорее предупредительный характер и является сигналом для Ирана. Ситуация может измениться в случае дальнейшего усиления атак Тегерана по территории стран Персидкого залива. В таком случае не исключается возможность более активного участия ОАЭ в конфликте, утверждают израильские аналитик.
Напомним, 28 февраля Израиль и США совместно атаковали Иран. Удары наносились не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. Так, под удар попала начальная школа для девочек в городе Минабе. По разным данным, жертвами трагедии стали от 150 до 180 детей. Тегеран ответил атаками на военные базы США во всём Ближнем Востоке. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян завуалированно назвал Иран врагом своего государства, указав, что Тегеран ошибочно принял Эмираты за «лёгкую мишень».
