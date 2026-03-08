ОАЭ впервые атаковали Иран

ОАЭ впервые после эскалации в регионе нанесли удар по Ирану, атаковав опреснительную установку. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

По версии авторов, этот шаг носит скорее предупредительный характер и является сигналом для Ирана. Ситуация может измениться в случае дальнейшего усиления атак Тегерана по территории стран Персидкого залива. В таком случае не исключается возможность более активного участия ОАЭ в конфликте, утверждают израильские аналитик.