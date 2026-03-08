Владимир Путин
8 марта, 13:13

«Спаситель от правых»: Франсуа Олланд хочет заменить Макрона

Франсуа Олланд снова хочет баллотироваться в президенты Франции

Обложка © ТАСС / ZUMA / Barbara Neyman

Бывший президент Франции Франсуа Олланд намерен снова побороться за Елисейский дворец. По данным радиостанции RTL, он уже не скрывает своих амбиций и готовится к выборам 2027 года.

«Франсуа Олланд больше не скрывает своего желания вернуться в Елисейский дворец. Несмотря на скептицизм большей части левых сил, бывший президент республики считает себя спасителем от [правой партии] «Национальное объединение», если к президентским выборам 2027 года не появится ни одного достойного кандидата», — говорится в сообщении радиостанции со ссылкой на окружение экс-президента.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон может оказаться «хромой уткой», когда произойдёт окончательное утверждение бюджета страны на 2026 год. Оппозиция попытается оспорить решение, но исход предрешен — бюджет фактически принят. В окружении Макрона говорят, что борьба закончена. Теперь всех волнуют выборы-2027, на которые действующий президент не пойдёт.

