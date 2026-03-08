Застрявшая на Мальдивах россиянка пожаловалась на резкий рост цен на жильё

Россиянка Надежда из Москвы рассказала, что она с семьей застряла на Мальдивах из-за резкого роста цен авиабилеты. Туроператоры и отели не идут туристам навстречу, а вывозные рейсы стоят слишком дорого. Пользуясь моментом, на островах резко повысили цены на жильё, поделилась она в разговоре с РИА «Новости».

«Цены очень выросли и на резортах, и в столице. От 50 до 100%, в зависимости от отеля. Даже на бюджетных островах. На продукты цены сохраняются. Отели не идут навстречу и не делают скидки», — сказала она.

Семья Надежды должна была улететь из Мале 1 марта, однако рейсы были отменены. Первые дни пребывания на резорте и в столице оплачивал туроператор, но позже пришлось искать жильё самостоятельно.

Надежде пришлось покупать билеты через Бангкок и Чэнду, чтобы вернуться в Москву 10 марта. Туроператор должен компенсировать расходы на проживание и трансфер в пути. Женщина отметила, что многие другие туристы в аналогичной ситуации остались без помощи, так как туроператоры перестали отвечать на звонки.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи российских туристов застряли на Мальдивах из-за отмены стыковочных рейсов. Причиной стали ограничения воздушного пространства над странами Персидского залива на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.