Звезда «Улицы разбитых фонарей» выстрелила из пушки Приоратского дворца
Обложка © Telegram / Музей-заповедник «Гатчина»
В Международный женский день полуденный выстрел из исторической пушки в Приоратском парке Гатчины доверили сделать заслуженной артистке РФ Анастасии Мельниковой. Она посвятила свой выстрел жёнам, сёстрам, матерям и дочерям участников СВО.
Актриса Анастасия Мельникова. Фото © Telegram / Музей-заповедник «Гатчина»
«Сегодня церемония Полуденного выстрела была посвящена Международному женскому дню! Выстрел из пушки Приоратского дворца совершила заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова, ей помогала её дочь Мария», — рассказали в ГМЗ «Гатчина».
Ранее Life.ru писал, что выбор цветов на 8 Марта может рассказать о характере мужчины не меньше, чем поступки. Флорист Анна Котельникова объяснила, что букет отражает не только отношение к женщине, но и личность самого дарителя. К примеру, профессионал, доверяющий экспертам, просит собрать «что-нибудь красивое» — он зрелый, немногословный и уверенный в чувствах.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.