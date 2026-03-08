Звезда «Улицы разбитых фонарей» выстрелила из пушки Приоратского дворца

В Международный женский день полуденный выстрел из исторической пушки в Приоратском парке Гатчины доверили сделать заслуженной артистке РФ Анастасии Мельниковой. Она посвятила свой выстрел жёнам, сёстрам, матерям и дочерям участников СВО.

Ранее Life.ru писал, что выбор цветов на 8 Марта может рассказать о характере мужчины не меньше, чем поступки. Флорист Анна Котельникова объяснила, что букет отражает не только отношение к женщине, но и личность самого дарителя. К примеру, профессионал, доверяющий экспертам, просит собрать «что-нибудь красивое» — он зрелый, немногословный и уверенный в чувствах.