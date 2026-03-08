Владимир Путин
8 марта, 13:36

Звезда «Улицы разбитых фонарей» выстрелила из пушки Приоратского дворца

Обложка © Telegram / Музей-заповедник «Гатчина»

В Международный женский день полуденный выстрел из исторической пушки в Приоратском парке Гатчины доверили сделать заслуженной артистке РФ Анастасии Мельниковой. Она посвятила свой выстрел жёнам, сёстрам, матерям и дочерям участников СВО.

Актриса Анастасия Мельникова. Фото © Telegram / Музей-заповедник «Гатчина»

«Сегодня церемония Полуденного выстрела была посвящена Международному женскому дню! Выстрел из пушки Приоратского дворца совершила заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова, ей помогала её дочь Мария», рассказали в ГМЗ «Гатчина».

Москалькова и вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта

