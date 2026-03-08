Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 10:42

Москалькова и вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта

Обложка © Telegram / Омбудсмен Татьяна Москалькова

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова поздравила россиянок с Международным женским днём. Омбудсмен записала обращение вместе с российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена.

Татьяна Москалькова и вернушиеся из плена военнослужащие ВС РФ поздравили женщин России с 8 марта. Видео © Telegram / Омбудсмен Татьяна Москалькова

«Дорогие мамы, сёстры, жёны, любимые наших бойцов, которые сегодня вернулись. Это самый большой подарок вам. И мы счастливы вместе с вами. И пусть любовь, вера, счастье всегда сопутствуют вам и всё получится!» — сказала она.

Напомним, 5 марта при посредничестве США и ОАЭ Россия и Украина обменялись пленными по формуле «200 на 200». Минобороны опубликовало кадры возвращения бойцов. Уже на следующий день прошёл ещё один обмен — «300 на 300». Всех доставят на Родину после оказания медицинской помощи.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юрий Лысенко
