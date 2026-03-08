Москалькова и вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова поздравила россиянок с Международным женским днём. Омбудсмен записала обращение вместе с российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена.

«Дорогие мамы, сёстры, жёны, любимые наших бойцов, которые сегодня вернулись. Это самый большой подарок вам. И мы счастливы вместе с вами. И пусть любовь, вера, счастье всегда сопутствуют вам и всё получится!» — сказала она.