Регион
8 марта, 15:02

В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

В Ульяновской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Режим был введён с целью обеспечения безопасности населения и контроля возможных угроз, связанных с беспилотниками. В ведомстве отметили, что населению следует соблюдать меры предосторожности и следить за официальными уведомлениями о ситуации.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе

Ранее власти Геленджика предупредили жителей об угрозе со стороны беспилотников. Параллельно с предупреждением о БПЛА были введены ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности полётов.

Милена Скрипальщикова
