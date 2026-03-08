Долина Смерти в США неожиданно «ожила» после обильных осадков

В США специалисты зафиксировали бурное цветение в так называемой Долине Смерти — в межгорной впадине на западе страны. Об этом сообщает телеканал NBC. Это уникальное явление за последнее десятилетие, ведь данный участок земли — максимально сухой и с песчаной почвой, что не позволяет семенам растений даже закрепиться.

«Суперцветение в Долине Смерти в этом году стало самым впечатляющим за десятилетие», — сказано в тексте.

Долина Смерти традиционно считается «пустыней» среди гор, но сейчас она покрыта разноцветными растениями группы эфемеров, чьи семена спосбны выживать даже в очень сухой почве. Учёные обясняют появление цетов тем, что последние несколько месяцев территорию заливали обильные дожди, поэтому возникли условия для появления «жизни». Пик цветения ожидается до конца марта. Затем цветы могут начать увядать, если осадков больше не будет.

