Регион
8 марта, 15:04

Подполковник США объяснил, почему попытка стереть Иран с лица земли обречена на провал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project

При ответных ударах Ирана были уничтожены ключевые военные объекты США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в соцсети X подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Попытка стереть Иран с лица земли и загнать его в «первобытное состояние» провалится быстрее, чем у нас закончатся запасы ракет», — написал он.

Дэвис подчеркнул, что территория Ирана в четыре раза превышает площадь Ирака, а население страны составляет около 90 миллионов человек, которые не собираются капитулировать. По его мнению, любые попытки уничтожить государство будут безрезультатными, и противники страны недооценивают её размер, ресурсы и волю народа.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что удары США и Израиля по топливным хранилищам страны можно рассматривать как объявление химической войны против мирного населения. Он отметил, что американо-израильская кампания против Ирана перешла в новую опасную фазу.

Милена Скрипальщикова
