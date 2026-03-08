Владимир Путин
8 марта, 14:46

Бойцы казачьей бригады «Днепр» поздравили женщин с 8 Марта праздничным залпом с передовой

С праздником весны российских женщин поздравили не только в тылу, но и на передовой. Добровольцы казачьей бригады «Днепр» Добровольческого корпуса устроили в честь 8 Марта артиллерийский салют.

Поздравления с 8 Марта от военнослужащих казачьей бригады «Днепр». Видео © Telegram / Денацифицикация UA

«От разведывательно-штурмовой бригады «Днепр» всех девушек, мам, дочерей и бабушек от всей души поздравляем с 8 Марта. Здоровья вам, любви, благополучия, мирного неба над головой. Победа будет за нами!» сказал боец подразделения.

Москалькова и вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта
Одним из первых россиянок с 8 Марта поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив их особую роль в жизни общества и каждого человека. В обращении по случаю праздника российский лидер подчеркнул значимость женщин и поблагодарил их за тепло, заботу и вклад в будущее страны.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Обложка Telegram / Денацифицикация UA

