Бойцы казачьей бригады «Днепр» поздравили женщин с 8 Марта праздничным залпом с передовой

С праздником весны российских женщин поздравили не только в тылу, но и на передовой. Добровольцы казачьей бригады «Днепр» Добровольческого корпуса устроили в честь 8 Марта артиллерийский салют.

Поздравления с 8 Марта от военнослужащих казачьей бригады «Днепр». Видео © Telegram / Денацифицикация UA

«От разведывательно-штурмовой бригады «Днепр» всех девушек, мам, дочерей и бабушек от всей души поздравляем с 8 Марта. Здоровья вам, любви, благополучия, мирного неба над головой. Победа будет за нами!» — сказал боец подразделения.

Одним из первых россиянок с 8 Марта поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив их особую роль в жизни общества и каждого человека. В обращении по случаю праздника российский лидер подчеркнул значимость женщин и поблагодарил их за тепло, заботу и вклад в будущее страны.