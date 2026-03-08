Петербургские школьники устроили безрассудные забеги по льдинам на Охте

Опасные игры подростков на льду Охты у Ладожского вокзала попали на видео. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал Mash на Мойке.

Подростки скачут по льдинам на Охте возле Ладожского вокзала. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По словам местных жителей, уже несколько дней компания подростков собирается по 10–15 человек на мосту, шумит, а некоторые выходят прямо на середину реки и перепрыгивают со льдины на льдину. Пару дней назад двое парней проверяли лёд на прочность — закатывали штанины и давили пятками на проталины.

Жители ЖК «ЗимаЛето» пытаются вразумить доморощенных «пингвинов». Накануне на место приезжали сотрудники МЧС и полиция, но подростки успели разбежаться. Спасатели напоминают: выходить на лёд весной смертельно опасно.

На днях подобные забавы закончились трагедией. 6 марта 7-летний мальчик гулял по реке Ахтуба в Астраханской области, внезапно лёд под ребёнком треснул, он провалился в холодную и погиб.