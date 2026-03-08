Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить обед Лукашенко

Первый заместитель руководителя администрации президента Белоруссии Николай Снопков хотел угостить Александра Лукашенко обедом в ресторанчике «Мак.бай», однако оплатить заказ в терминале не получилось. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы республики.

Лукашенко проинспектировал «Мак.бай». Видео © Telegram / «Пул первого»

Глава Республики Беларусь зашёл в бывший «Макдоналдс» вместе со своими коллегами, чтобы разузнать, чем там кормят и так ли это вкусно на самом деле. Александру Лукашенко показали, как всё устроено, а затем вместе с ним приступили к выбору еды, но вышла загвоздка — денег у президента с собой не оказалось. Тогда оплатить заказ вызвался Снопков.

Некоторое время Лукашенко и его приближённые потратили, чтобы выбрать самые многообещающие блюда. В процессе президент огорчился, поняв, что после такого плотного перекуса придётся целый день колоть дрова, чтобы сбросить набранные калории.

Когда пришло время оплаты, Снопков приложил карту, однако терминал выдал ошибку. Спустя две попытки ситуация не поменялась, поэтому было решено оплачивать по старинке — Лукашенко и его команда направились к кассе.

Как ранее рассказывал Life.ru, Александр Лукашенко посетил один из ресторанов сети «Мак.Бай» и «по-братски» поделился с журналистами едой. Белорусский президент уже говорил, что ему интересно самому посмотреть, как работают эти предприятия.