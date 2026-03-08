Маленький житель Нижнего Новгорода Елисей оказался в центре внимания всей страны. Причина — искреннее желание поздравить маму с 8 Марта, которое едва не сорвалось. Продавец отказался продать букет ребёнку, посчитав его слишком юным для такой покупки. История мгновенно разлетелась по соцсетям и дошла до передовой. Об этом сообщил Пятый канал.

Бойцы третьего мотострелкового батальона записали видеообращение к мальчику. Военнослужащий с позывным Андрей назвал поступок ребёнка настоящим мужским и выразил уверенность, что на таких ребятах держится Россия.

«Твоё стремление поздравить маму в день 8 Марта — это поступок настоящего мужчины», — поддержали Елисея бойцы добровольческого отряда БАРС-17.

Бойцы СВО поддержали мальчика, которому не продали цветы для мамы на 8 марта. Видео © Пятый канал

Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады группировки «Север» поздравили с праздником и саму маму мальчика, пожелав ей здоровья и счастья.

«Ты уже сейчас совершил поступок, достойный настоящего мужчины и любящего сына», — обратился к ребёнку оператор БПЛА с позывным «Лютик».

С праздником весны российских женщин поздравляют не только в тылу, но и на передовой: добровольцы казачьей бригады «Днепр» Добровольческого корпуса устроили в честь 8 Марта артиллерийский салют. Боец подразделения от лица разведывательно-штурмовой бригады пожелал всем девушкам, мамам, дочерям и бабушкам здоровья, любви, благополучия и мирного неба, добавив: «Победа будет за нами!»