Лукашенко предложил дать американо белорусское имя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от названия «американо» в пользу белорусского бренда. Идея прозвучала во время его визита в ресторан сети быстрого питания «Мак.бай» в Минске, видео публикует телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко предложил новое название для кофе американо. Видео © Telegram / Пул первого

Директор сети Виктория Данько показала главе государства работу стенда самообслуживания и предложила ему кофе американо. Лукашенко на мгновение задумался и заявил, что название стоит сменить.

«Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши «американо», когда привыкнут, тогда [уберём]…» — сказал он, согласившись с вариантом «чёрный кофе», который предложила собеседница.

Напомним, Александр Лукашенко посетил один из ресторанов сети «Мак.Бай» (бывший McDonald’s) в Минске. Заведение рассчитано на 139 мест, там установлены киоски самообслуживания, цифровые меню-борды, оборудованы детская зона и раздельные зоны для приёма и выдачи заказов. Первым бургером президент поделился с журналистами, порезав его поровну.