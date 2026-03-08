Владимир Путин
8 марта, 17:01

В Одессе военкомы вытащили мужчину из машины прямо на дороге

Обложка © Nano Banana AI

В Одессе произошёл очередной инцидент с принудительной мобилизацией. На этот раз сотрудники военкомата действовали прямо на проезжей части. Очевидцы сняли на видео, как неизвестные в форме подбегают к легковому автомобилю, открывают дверь и буквально вытаскивают мужчину из салона. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В Одессе военкомы вытащили мужчину из машины прямо на дороге. Видео © Telegram / Одесса Инфо

После этого его уводят, а машина остаётся стоять на дороге с открытой дверью. Обстоятельства случившегося и дальнейшая судьба мужчины неизвестны.

В Днепропетровске мужчина при проверке документов ударил ножом сотрудников ТЦК

Ранее в Кривом Роге произошёл вооружённый конфликт между местными жителями и представителями ТЦК. В Покровском районе военкомы застрелили мужчину во время «бусификации». Участниками конфликта стали отец с сыном и военнослужащие. В ходе потасовки прозвучал выстрел, огнестрельное ранение получил отец военнообязанного.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

