Регион
8 марта, 17:17

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал вторую за день машину скорой помощи

Обложка © Life.ru

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В момент атаки бригада медиков находилась в доме и оказывала помощь пациенту, никто не пострадал», — говорится в сообщении. Сам автомобиль получил повреждения.

В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что 16-летняя девушка пострадала при детонации беспилотника ВСУ в селе Кукуевка Валуйского округа. Она сама пришла в больницу в Валуйках. Врачи нашли у неё минно-взрывную травму и баротравму. Помощь оказали, дальше лечиться будет дома.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
