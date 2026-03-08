Владимир Путин
Регион
8 марта, 12:46

В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Ставропольском крае введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», написал глава Ставропольского края в мессенджере Max.

БПЛА ВСУ ударили по дому в Запорожской области, пострадали не менее 10 человек

Ранее об опасности атаки БПЛА предупредили жителей Анапы. Аналогичные оповещения прозвучали и в Геленджике. Аэропорт города временно перестал принимать и отправлять самолёты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

