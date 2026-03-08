В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«Объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», — написал глава Ставропольского края в мессенджере Max.
Ранее об опасности атаки БПЛА предупредили жителей Анапы. Аналогичные оповещения прозвучали и в Геленджике. Аэропорт города временно перестал принимать и отправлять самолёты.
