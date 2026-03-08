Владимир Путин
8 марта, 17:27

ЦАХАЛ объявила о новой волне ударов по Ирану

Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Армия обороны Израиля сообщила о начале новой масштабной серии ударов по объектам в Иране. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия Израиля начала масштабные удары по целям иранского режима в Тегеране и других районах Ирана», — сказано в публикации.

Удары по Ирану не утихают, однако пространство для дальнейшей эскалации конфликта остаётся. Сегодня в Белом доме заявили, что пока что не планируют начинать наземную операцию на территории Исламской Республики, однако не исключают такого развития событий в дальнейшем.

