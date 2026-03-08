Белый дом обещал «пока» не начинать наземную операцию в Иране
США не планируют наземную операцию против Ирана на данный момент, но и не исключают её в будущем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.
«Это не является частью нашего нынешнего плана. Но президент оставляет все варианты на рассмотрении», — сказала Ливитт, отвечая на вопрос о возможном вторжении.
Зато Литва недавно заявила о готовности отправить своих солдат в Иран по первому зову из Белого дома. Вероятно, Вашингтон мог бы воспользоваться, чтобы не отправлять своих людей умирать на другом континенте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, поэтому переговоры больше не актуальны. Он также подчеркнул, что Америка готова «вести войны вечно» благодаря рекордным запасам боеприпасов, точное количество которых поражает воображение.
