Белый дом обещал «пока» не начинать наземную операцию в Иране

США не планируют наземную операцию против Ирана на данный момент, но и не исключают её в будущем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.

«Это не является частью нашего нынешнего плана. Но президент оставляет все варианты на рассмотрении», — сказала Ливитт, отвечая на вопрос о возможном вторжении.

Зато Литва недавно заявила о готовности отправить своих солдат в Иран по первому зову из Белого дома. Вероятно, Вашингтон мог бы воспользоваться, чтобы не отправлять своих людей умирать на другом континенте.