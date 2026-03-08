ПВО сбила 170 дронов ВСУ за 4 часа над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны отразили массированный налёт беспилотников. Общее число сбитых аппаратов превысило полторы сотни. В период с 14:00 до 18:00 дежурные средства ПВО уничтожили 170 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 73. На втором месте Краснодарский край с 27 аппаратами. Ещё 19 беспилотников уничтожены над Тульской областью, 11 — над Белгородской, 10 — над Рязанской.

По 6 и 5 дронов пришлось на Курскую и Калужскую области соответственно. Над акваториями Азовского и Чёрного морей сбили по 5 и 4 БПЛА. Три беспилотника уничтожены над Орловской областью и Крымом. В Московском регионе поразили три аппарата, два из них летели на столицу. Один дрон подавлен над Липецкой областью.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за шесть часов сбили 152 украинских беспилотника самолётного типа над девятью регионами. С 08:00 до 14:00 мск уничтожены 103 дрона над Брянской областью, 13 — над Тульской, 12 — над Калужской, 10 — над Белгородской, а также цели над акваторией Азовского моря, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.