Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 16:36

ПВО сбила 170 дронов ВСУ за 4 часа над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские системы противовоздушной обороны отразили массированный налёт беспилотников. Общее число сбитых аппаратов превысило полторы сотни. В период с 14:00 до 18:00 дежурные средства ПВО уничтожили 170 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 73. На втором месте Краснодарский край с 27 аппаратами. Ещё 19 беспилотников уничтожены над Тульской областью, 11 — над Белгородской, 10 — над Рязанской.

По 6 и 5 дронов пришлось на Курскую и Калужскую области соответственно. Над акваториями Азовского и Чёрного морей сбили по 5 и 4 БПЛА. Три беспилотника уничтожены над Орловской областью и Крымом. В Московском регионе поразили три аппарата, два из них летели на столицу. Один дрон подавлен над Липецкой областью.

БПЛА ВСУ ударили по дому в Запорожской области, пострадали не менее 10 человек
БПЛА ВСУ ударили по дому в Запорожской области, пострадали не менее 10 человек

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за шесть часов сбили 152 украинских беспилотника самолётного типа над девятью регионами. С 08:00 до 14:00 мск уничтожены 103 дрона над Брянской областью, 13 — над Тульской, 12 — над Калужской, 10 — над Белгородской, а также цели над акваторией Азовского моря, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Брянская область
  • Краснодарский край
  • Тульская область
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar