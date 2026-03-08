Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 17:45

В Шебекино при атаке дрона ВСУ тяжело ранен мужчина

Последствия атаки украинского беспилотника. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В городе Шебекино беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал движущийся легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадал мирный житель. Мужчина получил множественные осколочные ранения живота, лица и бедра. Его в тяжёлом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль повреждён.

Сегодня были и другие атаки дронов по Белгородской области. В селе Кукуевка Валуйского округа при взрыве беспилотника пострадала 16-летняя девушка. Она сама пришла в местную больницу — врачи диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи пациентку отпустили на амбулаторное лечение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

