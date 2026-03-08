Владимир Путин
8 марта, 17:41

Два человека погибли при при падении снаряда на жилой квартал в Саудовской Аравии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

В Саудовской Аравии военный снаряд упал на жилой район в провинции Аль-Хардж к востоку от Эр-Рияда. Об этом сообщила служба гражданской обороны королевства.

«В результате погибли два человека и 12 получили ранения. Погибшие были гражданами Индии и Бангладеш, пострадавшие — граждане Бангладеш», — уточнили спасатели.

Саудовская Аравия сбила четыре БПЛА, направлявшихся к нефтяному месторождению
Ранее сообщалось, что иранская баллистическая ракета поразила американскую авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В соцсетях завирусилось видео мощного взрыва у объекта. Официальных данных о разрушениях и жертвах пока нет, стороны молчат.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Александра Мышляева
