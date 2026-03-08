Фо Франции восхитились «газовым ходом» Путина против Макрона и фон дер Ляйен

Заявления российского президента Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в Европу вызвали резонанс на Западе. Особо эмоционально отреагировал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своём аккаунте в соцсети X он написал, что слова главы РФ буквально огорошили европейских лидеров.

«Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», — заявил политик.

Филиппо считает, что Москва грамотно использует энергетический рычаг в самый неподходящий для Брюсселя момент. Он подчеркнул, что антироссийская истерика наносит серьёзный ущерб интересам Франции.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых мерах по изменению маршрутов экспорта газа, поручив кабмину совместно с отраслевыми компаниями проработать вопрос переориентации газовой отрасли. Глава государства пояснил, что инициатива направлена на сокращение зависимости от европейского рынка. В Кремле подчеркнули, что предложение проанализировать варианты переброски поставок на перспективные рынки обусловлено исключительно национальными интересами.