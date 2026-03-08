Владимир Путин
8 марта, 19:11

«Складываем оружие и дарим наши сердца»: Бойцы СВО поздравили женщин с 8 Марта прямо с фронта

Штурмовики 228-го полка из ДНР трогательно поздравили женщин с 8 Марта

Тёплое видеопоздравление с Международным женским днём записали штурмовики 228-го полка из Донецкой Народной Республики. Кадры передал SHOT Народный фронт Свердловской области.

Поздравление от бойцов 228-го полка ДНР. Видео © SHOT

«Наши любимые женщины! Мамы, девушки, жёны, дочери, сёстры, бабушки и тёти! От лица командования и бойцов штурмового отряда мы передаём вам привет с территории СВО. В этот замечательный весенний день, по-настоящему солнечный день хотим поздравить вас и пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, любви, радости, успехов и благосостояния. В этот день мы складываем оружие и дарим вам наши сердца», сказали бойцы.

Ранее россиянок поздравили с праздником бойцы казачьей бригады «Днепр» Добровольческого корпуса. В честь прекрасных дам прогремел артиллерийский салют.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M. Arkhipov

Юрий Лысенко
