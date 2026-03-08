«Складываем оружие и дарим наши сердца»: Бойцы СВО поздравили женщин с 8 Марта прямо с фронта

«Наши любимые женщины! Мамы, девушки, жёны, дочери, сёстры, бабушки и тёти! От лица командования и бойцов штурмового отряда мы передаём вам привет с территории СВО. В этот замечательный весенний день, по-настоящему солнечный день хотим поздравить вас и пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, любви, радости, успехов и благосостояния. В этот день мы складываем оружие и дарим вам наши сердца», — сказали бойцы.