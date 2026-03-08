Розы больше не в почёте: Какие цветы и подарки женщины ждут на 8 Марта

Международный женский день традиционно ассоциируется с цветами, однако современные женщины всё чаще предпочитают практичные подарки и впечатления. Согласно опросам, 68% россиянок одобряют традицию дарить цветы, но лишь 31% действительно хотят получить букет. 28% мечтают о путешествиях и ярких событиях, а 19% готовы променять цветы на решение финансовых вопросов — оплату коммунальных услуг или кредитов.

Самыми желанными цветами стали пионы (34%), однако мужчины чаще дарят тюльпаны (37%) и розы (24%). В топе желанных подарков также подарочные сертификаты и деньги: каждая пятая женщина мечтает о путешествии, а 5% хотят самостоятельно распорядиться суммой. Эксперты объясняют это стремлением к свободе выбора.

Антирейтинг возглавляют напольные весы (62%), неудачная одежда и косметика (60%), абонементы в спортзал (55%), кухонная техника «для пользы» (52%) и посуда (45%). Также в списке — нижнее бельё без обсуждения, антивозрастные средства, наборы из супермаркета, мягкие игрушки и одна роза в целлофане, сообщает URA.ru.

К слову, срезанные цветы в домашних условиях могут сохранять свежесть значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Главная причина увядания — потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями.