Беспилотная опасность объявлена в Чечне

В Чеченской Республике объявлен режим беспилотной опасности, жителей просят не покидать дома без острой необходимости и проявлять бдительность. Об этом говорится в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — сказано в тексте.

Рарнее Life.ru писал, что мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Инцидент произошёл в селе Ржевка Шебекинского округа. У пострадавшего осколочные ранения ног.