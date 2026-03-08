Владимир Путин
Беспилотная опасность объявлена в Чечне

В Чеченской Республике объявлен режим беспилотной опасности, жителей просят не покидать дома без острой необходимости и проявлять бдительность. Об этом говорится в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — сказано в тексте.

16-летняя девочка пострадала при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Рарнее Life.ru писал, что мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Инцидент произошёл в селе Ржевка Шебекинского округа. У пострадавшего осколочные ранения ног.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

